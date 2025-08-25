Ahlat'ta dikkat çeken görüntü! Önce Bahçeli Erdoğan'ı karşıladı ardından iki lider Devlet Bey Konağı'nda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla bugün bölgede kritik ziyaretlerde bulundu.

BAHÇELİ HAVALİMANINDA BİZZAT KARŞILADI

Program öncesinde Muş Havlimanı'na Cumhurbaşkanlığı uçağıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı MHP lideri Devlet Bahçeli bizzat karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı.

İKİ LİDER BİRLİKTE ZİYARET ETTİ

Program sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

DEVLET BEY KONAĞI'NDA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli daha sonrasında ise Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan ve mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un üstlendiği konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır