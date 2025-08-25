HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ahlat'ta dikkat çeken görüntü! Önce Bahçeli Erdoğan'ı karşıladı ardından iki lider Devlet Bey Konağı'nda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider önce Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti, ardından Bahçeli’nin talimatıyla inşa edilen Devlet Bey Konağı’nda buluştu.

Ahlat'ta dikkat çeken görüntü! Önce Bahçeli Erdoğan'ı karşıladı ardından iki lider Devlet Bey Konağı'nda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla bugün bölgede kritik ziyaretlerde bulundu.

BAHÇELİ HAVALİMANINDA BİZZAT KARŞILADI

Program öncesinde Muş Havlimanı'na Cumhurbaşkanlığı uçağıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı MHP lideri Devlet Bahçeli bizzat karşıladı.

Ahlat ta dikkat çeken görüntü! Önce Bahçeli Erdoğan ı karşıladı ardından iki lider Devlet Bey Konağı nda bir araya geldi 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı.

Ahlat ta dikkat çeken görüntü! Önce Bahçeli Erdoğan ı karşıladı ardından iki lider Devlet Bey Konağı nda bir araya geldi 2

İKİ LİDER BİRLİKTE ZİYARET ETTİ

Program sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Ahlat ta dikkat çeken görüntü! Önce Bahçeli Erdoğan ı karşıladı ardından iki lider Devlet Bey Konağı nda bir araya geldi 3

DEVLET BEY KONAĞI'NDA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli daha sonrasında ise Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Ahlat ta dikkat çeken görüntü! Önce Bahçeli Erdoğan ı karşıladı ardından iki lider Devlet Bey Konağı nda bir araya geldi 4

Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan ve mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un üstlendiği konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kameradaHastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada
Şimşir Güvesine karşı biyolojik mücadele: 5 bin faydalı böcek salındıŞimşir Güvesine karşı biyolojik mücadele: 5 bin faydalı böcek salındı

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.