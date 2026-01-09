HABER

Ahlat’ta yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olmaya başladı.

Ahlat’ta yoğun kar yağışı

Sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülen yağış, öğle saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe kısa sürede yeniden beyaza bürünürken, trafikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kısa süreli aksamalar yaşandı. Sürücüler, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
İlçedeki vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Meteorolojinin uyarısının ardından bir hafta sonra yine kar yağışı başladı. Yoğun bir kar yağışı var memleketimizde. Kar rahmet ve berekettir İnşallah bu şekilde yağmaya devam eder" dedi.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, kar yağışının Bitlis genelinde ve ilçelerinde aralıklarla 10 Ocak sabahına kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: İHA

