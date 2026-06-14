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Ahlat’ta fırtına çatıları uçurdu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Ahlat’ta fırtına çatıları uçurdu

Ahlat’ta sabah saatlerinde kısa süreli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde zaman zaman şiddetini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Erkizan Mahallesi’nde bir binanın çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek havalandı. Uçan çatı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Ahlat Belediyesi ekipleri de bina çevresinde bulunan araçları tedbir amacıyla kaldırdı.

Ahlat’ta fırtına çatıları uçurdu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fırtına
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