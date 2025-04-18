Ahmed Şara "2025’in En Etkili 100 Kişisi" listesine girdi

Suriye lideri Şara, aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bulunduğu yedi dünya lideriyle birlikte “Liderler” kategorisinde gösterildi.

ESAD'I DEVİREN İSİM

Geçmişte El Kaide bağlantılı Hey’et Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünün liderliğini üstlenen Şara, Aralık 2024’te Beşar Esad rejimini deviren silahlı ayaklanmaya öncülük etmişti. Esad’ın devrilmesinin ardından Ocak 2025’te geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Şara, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinde kilit rol oynuyor.

Şara, ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford’un önerisiyle listeye aday gösterildi. Time dergisinde yer alan biyografik yazıda, Ford’un, “Şara, Esad’ı yenmek için askeri gücün yanında siyasi liderliğin de şart olduğunu erken fark etti” ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDEN LİSTEYE GİREN SAYILI İSİMLERDEN BİRİ

Time’ın listesinde Şara dışında Orta Doğu’dan yalnızca üç isim daha yer aldı. İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, Faslı bilim insanı Ismahane Elouafi ve ABD’de Gazze’deki esirler için kamuoyu oluşturan Douglas Emhoff da listede yer aldı.

Time dergisinin Yazı İşleri Müdürü Sam Jacobs, listeyi hazırlarken toplumsal ve politik dönüşümlere yön veren isimlere odaklandıklarını vurguladı.

Kaynak: Türkiye