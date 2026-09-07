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Ahmet Davutoğlu ifade vermek için adliyeye geldi!

Eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin kurucusu Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ahmet Davutoğlu ifade vermek için adliyeye geldi!
Ufuk Dağ

Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ahmet Davutoğlu ifade vermek için adliyeye geldi! 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Davutoğlu şüpheli sıfatıyla soruşturma savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ahmet Davutoğlu ifade vermek için adliyeye geldi! 2

Davutoğlu'na DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan da destek amaçlı eşlik etti.

Ahmet Davutoğlu ifade vermek için adliyeye geldi! 3

Ahmet Davutoğlu ifade vermek için adliyeye geldi! 4

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Ahmet Davutoğlu
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