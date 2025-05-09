HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ahmet Minguzzi davasında yeni görüntü! Sanıkların bıçağı aldığı anlar ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

İstanbul'da vahşice bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha önce Minguzzi ailesinin avukatı tarafından gündeme getirilen görüntülerde, sanıkların olaydan önce pazarda bir tezgahtan bıçak aldıkları anlar yer alıyor.

Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan genç, 9 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Minguzzi’nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava sürerken, yeni görüntüler ortaya çıktı.

11

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olay öncesinde pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını belirtmişti.

TEZGAHTAN BIÇAK ALARAK YÜRÜMEYE DEVAM ETTİKLERİ GÖRÜLÜYOR!

22

Avukat Epözdemir, "Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi’ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ve U.B.’nin pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yürümeye devam ettikleri görülüyor.

44

Şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.’nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 8 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktıMalatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Fethiye'de üniversitede yapılan afet ve acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadıFethiye'de üniversitede yapılan afet ve acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy Ahmet Minguzzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

E-Devlet'te kullanıma açıldı!

E-Devlet'te kullanıma açıldı!

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.