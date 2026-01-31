HABER

Ahmet Minguzzi ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Bahçelievler’de ikamet eden Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının yıl dönümünde kabri başında düzenlenen anma programıyla dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, merhum Ahmet Minguzzi için Kur’an-ı Kerim okundu, ardından katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Ahmet Minguzzi’nin mezarı başında anma programı gerçekleştirildi. Anma törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Minguzzi'nin ailesi, yakınları, arkadaşları, sevenleri ve Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi de katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, lokma dağıtıldı. Dua sonrası Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, açıklama yaptı.

"BUNLARA ARTIK DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ"

Programda konuşan Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Geçen sene bugün oğlum yoğun bakımdaydı. Bu acı geçmiyor, hiç dinmiyor. Burada evladını kaybeden başka anneler ve aileler de var. Her hafta, her gün tatsız olaylar yaşıyoruz. Bunlara artık dur demenin vakti geldi. Ben sadece Ahmet’e yanmıyorum. Diğer çocukların başına gelenleri gördükçe acım daha da büyüyor, öfkem artıyor."

"ÇÖZÜMÜ SADECE KANUNLARLA OLMAZ; EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR"

Anma programında konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise Ahmet Minguzzi’yi ve ailesini yakından tanıdığını belirterek hem gençlere hem de ailelere önemli mesajlar verdi. Bahadır, "Ahmet Mattia Bahçelievler’de yaşıyordu, ailesiyle tanışıyorduk. Onun acısı çok tazeyken, bu kez başka bir gencimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Tüm gençlerimize sesleniyorum: Lütfen evinize vaktinde gidin, arkadaş çevrenizi doğru seçin. Okulunuzla, sporla, sanatla ilgilenin. Sokaklarda, köşe başlarında zaman geçirmeyin. Ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarıyla yakından ilgilensinler, sağlıklı bir diyalog kursunlar. Bu sorunların çözümü sadece kanunlarla olmaz; eğitim ailede başlar. Yüreğimiz kan ağlıyor, pırlanta gibi evlatlarımızı kaybediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi, daha önce Bahçelievler’de bir sokak parkına verilerek ölümsüzleştirilmişti. Anma programı, edilen duaların ardından sona erdi.

