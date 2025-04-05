Ahmet Necdet Sezer'in son hali! Yıllar sonra konserde görüntülendi, herkes aynı yorumu yaptı

Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı. Festivalin açılışında çellist Benedict Kloeckner konser verdi. Şef Orhun Orhon yönetimindeki konserde sanatçıya, Ankara Festival Orkestrası eşlik etti.

Konsere, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, orkestra şefleri Gürer Aykal, Rengim Gökmen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

AHMET NECDET SEZER UZUN BİR ARADAN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun zamandır nadiren kamuoyunun karşısına çıkan 83 yaşındaki Ahmet Necdet Sezer, kameralarca görüntülendi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Sezer'in son hali sosyal medyada gündem yaratırken "Zaman onu teğet geçiyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise Sezer'in yaşlanmış olduğunu söyledi.