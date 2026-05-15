Ahmet Özer'den 'Bahçeli' yorumu: "Rüyamda görsem inanmazdım"

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik destek açıklamalarını değerlendirdi.

Cansu Çamcı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te "silahlı terör örgütü (PKK/KCK) üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Yaklaşık 1 yıl kadar tutuklu buluna Ahmet Özer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, kayyum olarak atandı.

Karar sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli X hesabından "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır." mesajını paylaşmıştı.

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM"

Bir YouTube kanalında, gazeteci Barış Terkoğlu'nun sorularını cevaplayan Özer, MHP lideri Bahçeli’nin kendisine yönelik tutumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettiğimde söyledim. Dedim ki hiç rüyamda görsem inanmazdım. Fethi Bey'e de söyledim. Celal Adan Bey'e de söyledim. Yani işte bir gün sizi ziyaret edeceğim, sizlerle görüşeceğim, sizin beni işte savunacağınız söyleselerdi inanmazdım."

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bahçeli’nin grup toplantılarında ve sosyal medya üzerinden yaptığı "Ahmetler göreve dönene kadar" çağrısını da değerlendiren Özer, bu adımların 'Terörsüz Türkiye' sürecine güven sağlamak adına atıldığını savundu.

Bahçeli’nin kendisine yapılan haksızlığı gördüğünü belirten Özer, "Sayın Bahçeli’nin bizimle ilgili belirttiği sözler bizim açımızdan son derece kıymetli, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Özer ayrıca, Bahçeli’nin yargılama sonucunda alınan cezayı da evrensel hukuk kurallarına aykırı bularak sert bir dille eleştirdiğini hatırlattı.

MHP ZİYARETİNDE "KANKA" DİALOĞU

Süreç içerisinde MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Devlet Bahçeli, Feti Yıldız ve Celal Adan ile görüştüğünü açıklayan Ahmet Özer, görüşmedeki dikkat çekici bir diyaloğu aktardı. Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kendisine, "Hocam bugün bizim en iyi görüştüğümüz, tabiri caizse kankalarımız kimler biliyor musunuz? DEM'liler. Biz de böyle bir şey olacağını düşünmezdik" dediğini ifade etti.

Bu görüşmeler sonrası MHP’ye karşı bakış açısının değiştiğini itiraf eden Özer, önyargıların diyalogla yıkılabileceğini vurguladı.

SÜRECİN ÜÇ TEMEL AKTÖRÜ

Türkiye’nin içinden geçtiği dönemi ve başlatılan süreci değerlendiren Ahmet Özer, çözüm bekleyen meselelerin üç temel aktörü olduğunu savundu. Özer’e göre bu aktörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci başlatan ve toplum nezdinde garantör olarak görülen MHP Lideri Devlet Bahçeli ve örgüt üzerindeki etkisi nedeniyle Abdullah Öcalan’dır.

"İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Bölgesel risklere ve ateş çemberine dikkat çeken Özer, Türkiye’nin iç bünyesini sağlam tutması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısına katıldığını ifade eden Özer, barışın sağlanması durumunda Türkiye’nin ekonomik ve demokratik açıdan büyük bir sıçrama yapacağına inandığını söyledi.

Özer, "Mesele Ahmet Özer meselesi değil, Türkiye meselesidir. Barış gelsin, bin tane Ahmet Özer feda olsun" diyerek her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

