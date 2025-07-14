Ahmet Özer için tahliye kararına CHP'den ilk tepki

Esenyurt Belediye Başkanı seçildikten 7 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, 'kent uzlaşısı' olarak bilinen dosya kapsamında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Mahkeme, Özer'in 'PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verdi.

Ancak İBB dosyasındaki tutukluluğu süren Özer, cezaevinde kalmaya devam edecek.

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CHP'DEN İLK TEPKİ

Karar sonrası CHP'den ilk tepki, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'den geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Şevkin, "Ahmet Özer Başkanımıza bir dosyadan tahliye… Ancak cezaevinde, bu nasıl bir adalet... Tüm Başkanlarımız için tahliye bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.