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Ahmet Özer için tahliye kararına CHP'den ilk tepki

Yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 'PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla yargılanan Özer hakkında bu dosyadan tahliye kararı verildi. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, "Ahmet Özer Başkanımıza bir dosyadan tahliye… Ancak cezaevinde, bu nasıl bir adalet?" diye sordu.

Ahmet Özer için tahliye kararına CHP'den ilk tepki
Devrim Karadağ

Esenyurt Belediye Başkanı seçildikten 7 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, 'kent uzlaşısı' olarak bilinen dosya kapsamında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Mahkeme, Özer'in 'PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verdi.

Ancak İBB dosyasındaki tutukluluğu süren Özer, cezaevinde kalmaya devam edecek.

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CHP'DEN İLK TEPKİ

Karar sonrası CHP'den ilk tepki, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'den geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Şevkin, "Ahmet Özer Başkanımıza bir dosyadan tahliye… Ancak cezaevinde, bu nasıl bir adalet... Tüm Başkanlarımız için tahliye bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer için tahliye kararına CHP den ilk tepki 1

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Anahtar Kelimeler:
CHP Ahmet Özer
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