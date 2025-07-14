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Ahmet Özer için tahliye kararı! Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı Özer'in tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme ise Ahmet Özer için tahliye kararı verdi. Özer'in hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla tutukluluk hali ise devam edecek.

Ahmet Özer için tahliye kararı! Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ikinci duruşma bugün görüldü.

DURUŞMAYA ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davanın ikinci duruşması, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi 1 numaralı salonunda görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

Ahmet Özer için tahliye kararı! Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı 1

SAVCININ TALEBİ BELLİ OLDU

Bugün ikinci duruşması görülen davada savcı, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamını talep etti.

Ahmet Özer için tahliye kararı! Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı 2

AHMET ÖZER İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Ahmet Özer için tahliye kararı verdi. Özer'in hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla tutukluluk hali ise devam edecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi ve temel amacı olan sözde "demokratik özerkliği" hayata geçirebilmesi için insan kaynağı ve finansal destek gibi iki temel devamlılığa ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik askeri operasyonlar ve belediyelerin bütçelerinden örgüte maddi destek sağlanmasının kayyum uygulaması gibi diğer yöntemlerle akamete uğratıldığına dikkati çekilen iddianamede, örgütün yeni strateji geliştirmek zorunda kaldığı vurgulanıyor.

Şüpheli Özer'e yönelik iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtları aktarılan iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi veriliyor.

İddianamede, "Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak'la Esenler'de bir evde görüştüğü, terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarılıyor.

Ahmet Özer için tahliye kararı! Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı 3

Yine burada örgütün sözde güncel KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar'la görüntülü konuşması sırasında Kavak'ın, Özer'i "Değerli bir dostumdur, bizdendir. Aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmektedir." şeklinde tanıttığını dile getirdiği kaydediliyor.

Kavak'ın, görüntülü görüşmeden sonra Özer'e kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinde bulunan gençlerin maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyip para talep ettiği, şüpheli Özer'in de iş insanı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği gizli tanığın ifadesinde yer alıyor.

Özer'in, birkaç gün sonra Kavak'ın evine gelerek, yüklü miktarda parayı kendisine teslim ettiğini belirten gizli tanık, ifadesinde kendisinin yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete denk gelen parayı bizzat sayanlardan biri olduğunu anlattı.

Gizli tanığın, bu parayla Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiğini, bunun bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt mensuplarına verdiğini aktardığı ifade edildi.

Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanıp, gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek amacıyla batı illerindeki belediyelerden Esenyurt Belediyesine gönderilip, görevlendirildiğinin altı çizilen iddianamede, Özer'in siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiğine işaret edildi.

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Özer'in haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem gören kişilere çeşitli miktarda para aldığı ve gönderdiğinin belirlendiği de kaydediliyor.

Raporda, Özer'in hesabına 29 Mart 2024'te karşı tarafı bilinmeyen ancak "efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran" işlem açıklamasıyla o dönemki kurla 1 milyon 289 bin 480 liralık giriş olduğu da belirtiliyor.

İŞTE AHMET ÖZER İÇİN İSTENEN HAPİS CEZASI

İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu iddia edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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