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Ahmet Telli'nin cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Çelenk kabul edilmedi

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Melih Kadir Yılmaz

Yaşamını yitiren şair ve yazar Ahmet Telli için anma tören düzenlendi. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu törene çelenk gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk alana sokulmadı. İşte o görüntüler...

CHP'deki kriz yazar ve şair Ahmet Telli için düzenlenen anma törenine de yansıdı. Yaşamını yitiren Telli için Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası’nın Necatibey binasında anma töreni düzenlendi.

Ahmet Telli nin cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu na şok! Çelenk kabul edilmedi 1

SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN ÇOK FAZLA İSİM TÖRENE KATILDI

Telli’nin cenazesi, anma töreni için alkışlar ve karanfiller eşliğinde salona getirildi. Törene; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti ve CHP'li milletvekilleri, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda yazar, şair, sanatçılar ile Telli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Ahmet Telli nin cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu na şok! Çelenk kabul edilmedi 2

CHP'DEKİ KRİZ ANMA TÖRENİNE YANSIDI! KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ ALINMADI

Anma töreni için birçok isim çelenk gönderdi. Öte yandan CHP'deki kriz anma törenine yansıdı. Özgür Özel, Telli'nin anma töreni için çelenk gönderdi. Çelenk gönderenlerden biri de mahkeme kararı ile CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Ahmet Telli nin cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu na şok! Çelenk kabul edilmedi 3

"GÖTÜRÜN O ÇİÇEĞİ BURADAN"

Kılıçdaroğlu'nın gönderdiği çelenk törene alınmadı. Çelengi getiren çiçekçi, çelengi geri götürmek zorunda kaldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde bir kişinin "Götürün o çiçeği buradan" dediği duyuldu.

NİSAN AYINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU! 10 TEMMUZ'DA HAYATINI KAYBETTİ

Nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi gören ve 8 Temmuz'da entübe edilen Telli, 10 Temmuz'da hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP cenaze
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