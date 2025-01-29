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Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

29.01.2025 16:30
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Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu. Yüksekdağ'a 3 gündür ulaşılamıyordu. Öte yandan İmralı heyetinde yer alan ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün de torunu bugün silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulundu. Yine bugün sabah saatlerinde İmralı heyetinde yer alan ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti.

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3 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU: EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.

MA'nın aktardığına göre 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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AMHET TÜRK'ÜN DE TORUNU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İmralı heyetinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıya uğramıştı. 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk, Mersin'deki saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıdan önce tartışmanın eğlence mekanında başladığı ortaya çıktı.

Kaynak: BirGün

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türk Figen Yüksekdağ hdp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 22 yorum
pkk göz dagı veriyor bunlara bence biz burdayız bize sormadan birşey yapmayın diyor sanırım
@veli_1985_cilnl yapma ya ??? ülkücüler harekete geçti olmasın ?
@aslan_donmez_1900 sanki apoyu hapisten çıkaracak ülkücüler değil
@veli_1985_cilnl doğru diyorsun başsağlığı için harekete geçmişlerdir bundan şüphen olmasın.
PKK, YPG ve ABD gözdağı veriyor veya uyarıyor olabilir.
su testisi su yolunda dedikleri. ayrıca herkes yolunda
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