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Ahşaplar çiçek açtı: Kudret Güvenç’in sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Geliri ÇYDD ve Lozan Mübadilleri Vakfı’na bağışlanacak sergi 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Lozan Mübadilleri Vakfı Onur Üyesi ve değerli sanatçı Kudret Güvenç’in el emeği göz nuru ahşap boyama eserleri, “Ahşaplar Çiçek Açtı” adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Büyük bir sabır ve titizlikle hazırlanan bu özel koleksiyon, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de, Beyoğlu’ndaki Lozan Mübadilleri Merkezi’nde düzenlenecek açılışla kapılarını açacak.

Ahşaplar çiçek açtı: Kudret Güvenç’in sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Cansu Akalp

Lozan Mübadilleri Vakfı Onur Üyesi ve değerli sanatçı Kudret Güvenç’in el emeği göz nuru ahşap boyama eserleri, “Ahşaplar Çiçek Açtı” adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Büyük bir sabır ve titizlikle hazırlanan bu özel koleksiyon, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de, Beyoğlu’ndaki Lozan Mübadilleri Merkezi’nde düzenlenecek açılışla kapılarını açacak.

Sergi açılışında Dr. Erdal Oltulu’nun canlı müzik dinletisi ile sanat dolu bir atmosfer yaşanacak. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Hasnun Galip Sokak, Pembe Çıkmazı No: 4, Daire 5 adresindeki merkezde gerçekleşecek etkinlik, mübadele kültürüne ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.

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Sergiden elde edilecek tüm gelir, eğitime ve kültürel mirasa katkı sağlayan iki önemli kuruma, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV)’ne bağışlanacak.

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Sanatseverler, “Ahşaplar Çiçek Açtı” sergisini 24 Mayıs’tan itibaren bir hafta boyunca ziyaret edebilecekler. Bu anlamlı sergi, yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dayanışmanın ve kültürel belleğin yaşatılmasına da katkı sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sergi
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