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Aile hekimi hangi testleri yapar?

Her Türk vatandaşının bağlı olduğu bir aile hekimi bulunmaktadır. Kişiler aile hekimlerini e-Devlet portalı üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir, tercihe göre farklı bir aile hekimi seçimi yapabilir. Sağlık ocaklarında (Aile Sağlığı Merkezi) görev yapan aile hekimleri vatandaşların ilk müdahalesini yapar, teşhis ve tanı koyar ya da uygun olan başka birimlere ve kurumlara sevk eder.

Aile hekimi hangi testleri yapar?
Ferhan Petek

Sağlık ocaklarında (Aile Sağlığı Merkezi) görev yapan aile hekimleri ilk basamak sağlık hizmetleri sunmakla sorumlu ve yetkilidir. Kişilerin sağlık geçmişlerini takip eder ve hastalıkları olabilecek en erken süre içinde teşhis ederek doğru birimlere sevk yapar. Bazı hastalıkların tedavilerini de yapabilen aile hekimleri sağlık taramalarından koruyucu sağlık hizmetlerine çocuk sağlığı takibinden gebelik durumlarına kadar oldukça geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

Vatandaşların herhangi bir sağlık sorununda ilk gidebilecekleri yer sağlık ocakları ((Aile Sağlığı Merkezleri) ve burada görev yapan aile hekimleridir. Kişilerin sağlık takiplerini yapmak, ilk tedavilerini gerçekleştirmek, teşhis ve tanı koymak ya da gerek gördükleri noktada farklı sağlık kurumlarına hasta sevki gerçekleştirmek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Gerek gördükleri takdirde aile hekimleri sağlık ocaklarında ((Aile Sağlığı Merkezlerinde) yer alan imkanlar dahilinde çeşitli testler de yapabilmektedir. Aile hekimlerinin yürüttüğü tanı teşhis ve tedavi süreçleri tedavi planlarının meydana getirilmesi, hastaların sağlıklarını koruma ve gerekli tedavileri yürütme amacı taşımaktadır.

Sağlık danışmanlıkları ve sağlık eğitimleri düzenleyen aile hekimleri hastaların sağlıklı yaşam sürme alışkanlığı kazanmaları için de son derece önemli bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Aile hekimleri kişileri sağlık süreçleri ile bilgilendirmekle, beslenmeden egzersize çeşitli yaşam kalitesi yükseltme ve sağlık koruma konularında bilinçlendirmektedir.

Aile hekiminin yaptığı testler nelerdir?

Aile hekimlerinin yetkilerinden biri de tanı teşhis ve tedavi süreçlerinde bazı testler yapmaktır. Yapılacak olan testler sağlık ocağında (Aile Sağlığı Merkezinde) bulunan tıbbi malzemeler kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Gerekli ve uygun gördükleri takdirde aile hekimleri şu testlerin yapılmasını isteyebilmektedir:

  • Kan tahlilleri: Hastaların genel sağlık durumlarını kontrol edebilmek için gerekli görülebilir. Ayrıca anemi enfeksiyonlar gibi çeşitli durumları tespit edebilmek için de kan tahlili yapılabilir.
  • İdrar testi: Böbrek fonksiyonlarının çalışmasını kontrol ihtiyacı doğduğunda yapılabilir.
  • EKG (Elektrokardiyogram): Kalp sorunlarını erken teşhis edebilmek için gerekebilir.
  • Röntgen ya da diğer görüntüleme testleri: Kırıklar çıkıklar ya da akciğer hastalıkları için gereksinim duyulabilir.
  • Fiziksel muayene: Hastaların detaylı şekilde muayene edilerek gözle teşhis edilebilecek rahatsızlıkları belirleyebilmek için fiziksel muayene yapılır.
  • Aşı takibi: Hastaların aşılanma durumlarını takip ve kontrol eden aile hekimleri zamanı gelen aşılar için vatandaşları uyarır ve onlara bilgi verir. Vakti gelen aşıların yapılması için vatandaşlar sağlık ocağına (Aile Sağlığı Merkezine) çağrılır.
  • Ultrason: Bazı durumlarda karın bölgesi ağırlıklı olmak üzere şüpheli kabul edilen durumlar olursa ultrason yolu ile daha detaylı incelemeler gerçekleştirilebilir.
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