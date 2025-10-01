HABER

Aile hekimi nedir, hangi görevleri yapar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık kayıtlarının tutulması ve takip edilmesi, sağlık durumlarının incelenmesi, ilk müdahalelerin yapılması ya da ilk kontrollerin gerçekleştirilerek ilgili bölümlere aktarılması ve yönlendirilmesi gibi işlemler sağlık merkezlerinde yapılır.

Ferhan Petek

Türkiye’deki aile sağlığı merkezleri halk arasında sağlık ocağı olarak da bilinmektedir. Kişilere yönelik sağlık hizmetleri veren aile hekimlerinin birden fazla sayıda olduğu merkezler aile sağlığı merkezi olarak adlandırılmıştır. Aile hekimleri bu merkezlerde görev yapar ve her vatandaşın bağlı olduğu bir aile hekimi bulunmaktadır.

Aile hekimi nedir?

Birinci basamak sağlık hizmetleri sunan, kişilerin temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayan doktorlar aile hekimleri olarak adlandırılmışlardır. Aile hekimliği, hastalıkların erken teşhisi, ilk muayene, tedavi süreçlerinin takibi gibi durumlar için son derece önemlidir. Hastaların sağlık geçmişlerini de yakından takip eden aile hekimleri genel sağlık kontrolünden bazı hastalıkların teşhislerine kadar birçok konuda kişilere birebir yardımcı olmaktadırlar.

Vatandaşlar yazılı talep ile ya da internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile aile hekimlerini değiştirebilir, mevcut aile hekimlerinin kim olduğunu ve görev yaptığı aile sağlığı merkezini öğrenebilir ve aile hekimi ile direkt olarak görüşebilir. Belli başlı görevleri olan aile hekimleri kendilerine bağlı olan vatandaşların sağlık takiplerinden de sorumludur.

Aile hekimi görevleri nelerdir?

Aile hekimleri hastaların sağlık takiplerini yapar, hastalıkların tedavi süreçlerini izler ve acil durumlar dışında genel olarak ilk gidilen kişilerdir. Aile hekimlerinin görevleri ve yetkileri şunlardır:

  • Hastanın sağlık geçmişini bilmek
  • Hastanın tanısını koymak için testler yapmak ya da test talebinde bulunmak
  • Reçete yazmak
  • Aile sağlık merkezine kayıtlı olan kişilere düzenli sağlık muayenesi yapmak
  • Engelli, yaşlı, yatalak durumdaki hastalar için evde sağlık hizmeti sağlamak
  • Aşı uygulaması yapmak
  • Aşı takiplerini yapmak
  • Doğum sonrası hastaların kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak
  • Hizmet içi olan eğitimlere katılmak
  • Hamile kişilere doğumdan önceki süreçte ve doğum yaptıktan sonra bakım sağlamak
  • Kişilere sağlık koruma, sağlıklı yaşam gibi alışkanlıklar hakkında bilgi vermek
