Aile Hekimi rapor verir mi? En fazla kaç gün rapor verebilir?

Çeşitli görev ve yetkileri, sorumlulukları bulunan aile hekimleri eğitim süreçleri boyunca birçok farklı alandan temel hastalıkların önüne geçilmesi ya da tedavi edilmesi konusunda bilgi edinir. Daha sonra aile hekimi olarak vatandaşların bağlı oldukları sağlık kurumlarında görev yaparlar. Her vatandaşın bağlı olduğu bir aile hekimi bulunur. Aile hekimi yerinde olmayan ya da izinde olan kişi bağlı olduğu aile hekiminin vekâlet verdiği doktora muayene olma hakkına sahiptir.

Aile Hekimi rapor verir mi?

Hastaları arasında hiçbir yaş, cinsiyet ya da hastalık ayrımı yapmadan muayene etmekle ve tedavi süreci başlatmakla sorumlu olan aile hekimleri randevu sistemi ile çalışır. Vatandaşlar bağlı oldukları aile hekiminden randevu alarak muayene olabilirler. Randevular, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), ALO 182 çağrı merkezi, e-Devlet sistemi ya da kişiye özel e-Nabız uygulaması üzerinden randevu alabilmektedir.

Tedavi ve muayene dışında çeşitli görev ve yetkileri bulunan aile hekimleri, çeşitli kurum ve kuruluşlardan talep edilen sağlık raporlarını düzenleme yetkisine de sahiptir. Kişilerin herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığına dair sağlık raporunu aile hekimi de verebilir. Ücretsiz olarak aile hekiminden sağlık raporu alınabilir. Ayrıca çalışanların iş görmezlik durumları ilgili raporlar da aile hekiminden alınabilmektedir.

Aile Hekimi en fazla kaç gün rapor verebilir?

Çalışan ya da öğrenci olan vatandaşlar okullarından ya da iş yerlerinden çeşitli durumlara bağlı olarak izin alma gereksinimi duyabilir. Bu tür durumlarda yetkili sağlık kurumlarından ve doktorlardan kişinin iş görmezlik durumuna ya da okuluna devam edemeyeceğine dair rapor alınmalıdır. Rapor düzenleme yetkisi aile hekimlerinde de vardır.

Vatandaşlar, okullarına ya da iş yerlerine teslim etmek üzere düzenlenen iş görmezlik raporlarını bağlı oldukları aile hekiminden talep edebilirler. Aile hekimleri 10 güne kadar rapor verebilmektedir. 10 günlük süre dolduğu zaman yeniden doktora gidilerek muayene olunmalıdır. Ardından aile hekimi gerek gördüğü takdirde 10 günlük daha rapor verebilir. Bu sayede 2 seferde 20 günlük rapor alınmış olur. Diğer uzmanlıklardaki doktorlar en fazla 40 günlük rapor yazabilirken aile hekimlerinin rapor yazma sınırı 10 gündür.