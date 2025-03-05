Aile Hekimliğinde hangi tahliller yapılır? Aile Hekimi kan ve idrar tahlili yapar mı?

Aile hekimleri her yaştan hastaya hiçbir özellik ayrımı gözetmeksizin bakmak durumundadır. Gerektiği takdirde çalışanlar ya da öğrenciler aile hekimlerinden rapor da talep edebilirler. Sağlık raporu ya da iş görmezlik raporu da verebilen aile hekimleri bir hastalığın teşhisini koyabildikleri gibi gerek gördükleri durumlarda başka uzmanlık dallarına yönlendirme de yapabilirler.

Aile Hekimliğinde hangi tahliller yapılır?

Hastalara tanı koyma, reçete yazma, periyodik olarak genel sağlık muayenelerini yapma, düzenli aşı ve kontrollerini yapma, engelli, yaşlı ya da herhangi bir nedenle yatalak durumda olanlar için evlere sağlık hizmeti vermek gibi görev ve yetkileri bulunan aile hekimleri çeşitli tahliller de yapabilir.

Aile hekimliklerinin görev aldığı Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile hekiminin gerek gördüğü durumlarda bazı tahliller de gerçekleştirilebilmektedir. Bir okula ya da iş yerine teslim edilmek üzere bağlı oldukları sağlık ocağının aile hekiminden sağlık raporu da talep edebilen vatandaşlar hastalıklarına göre gerekli olan tahlilleri de yine aile hekimliklerinde yaptırabilirler.

Aile hekimlerinin bulunduğu Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılabilen test ve tahlil türleri şunlardır:

Kansızlık ve demir eksikliği gibi durumlar için gerekli olan tahliller

Gebelik testleri

Evlilik işlemleri için gerekli olan kan tahlilleri

Kan şekeri ölçümü

Guatr tahlilleri (T4, T3 ve TSH)

Prostat tahlilleri

Folik asit testleri

Yağ ölçümleri

Kolesterol tahlilleri

Vitamin eksikliği tahlilleri

Kan grubu tahlilleri

Kan sayımı

Biyokimya

Hormon tetkikleri

İdrar tetkikleri

Aile Hekimi idrar tahlili yapar mı?

Aile hekimleri, hasta vatandaşlardan gerekli gördükleri durumlarda bazı testler ve tahliller isteyebilir. Vatandaşlar bu test ve tahlilleri aile hekimliğinde yani aile hekimlerinin görev aldığı sağlık ocaklarında gerçekleştirebilir.

Yaptırılan testler arasında idrar ve kan testleri de bulunur. Bu testler bazı hastalıkların teşhislerinin konabilmesi ve tedavi süreçlerinin belirlenebilmesi için gerekli görüldüğü zaman yaptırılır. Tüm testler sağlık ocaklarında aile hekimi yönlendirmesi ile yapılabilir. Yapılan idrar ve kan gibi çeşitli tahlillerden ve testlerden herhangi bir ücret talep edilmez.