HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aile katliamından balkondan atlayarak kurtulmuştu! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

21 yıl önce çocuklarını acımadan katleden Selçuk Tengioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırması siyaset gündemini bir anda değiştirmişti. Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Tengioğlu'nun gerçekleştirdiği aile katliamından balkondan atlayarak kurtulan kızı Yasemin CHP Genel Merkezi'ni aradı. Özel için geçmiş olsun dileklerini ileten Yasemin, üzgün olduğunu vurguladı.

Aile katliamından balkondan atlayarak kurtulmuştu! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı
Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne gitmişti. Özel, cenaze töreninin ardından Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğramıştı.

3

KENDİ ÇOCUKLARINI KATLETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tengioğlu'nun saldırısı siyaset gündemini bir anda değiştirirken, saldırganın 21 yıl önce çocuklarını katlettiği ortaya çıkmıştı.

1

KIZI YASEMİN BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU

Hatay'da 21 yıl önce yaşanan aile katliamından balkondan atlayarak kurtulan kızı Yasemin ise yaşadıklarının ardından yurt dışına çıkmıştı. Öte yandan Özel'e saldırının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

2

SALDIRGANIN KIZI CHP'Yİ ARADI

Tengioğlu'nun kızı Yasemin CHP Genel Merkezi'ni aradı. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Yasemin, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

6

ÖZEL'E SALDIRAN SELÇUK TENGİOĞLU, KENDİ ÇOCUKLARINI KATLETMİŞTİ

5 çocuk babası olan Selçuk Tengioğlu 2004 yılı Anneler Günü'nde eve sabaha karşı 04:00 sularında gitti ve silahını çıkartarak bağırmaya başladı. Tengioğlu'nun bağırmasının ardından oğlu Barış (19) ve kızı Mutlu (17) uyandı. Tengioğlu iki çocuğunu önce silahla vurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’ Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Çocuklarının ölmediğini gören Tengioğlu sonrasında ise ekmek bıçağıyla çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay sırasında Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi4 araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Dünyada her yıl 8 milyon insan bu nedenle ölüyor! Dünyada her yıl 8 milyon insan bu nedenle ölüyor!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP saldırı Selçuk Tengioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.