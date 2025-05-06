Aile katliamından balkondan atlayarak kurtulmuştu! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne gitmişti. Özel, cenaze töreninin ardından Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğramıştı.
Tengioğlu'nun saldırısı siyaset gündemini bir anda değiştirirken, saldırganın 21 yıl önce çocuklarını katlettiği ortaya çıkmıştı.
Hatay'da 21 yıl önce yaşanan aile katliamından balkondan atlayarak kurtulan kızı Yasemin ise yaşadıklarının ardından yurt dışına çıkmıştı. Öte yandan Özel'e saldırının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.
Tengioğlu'nun kızı Yasemin CHP Genel Merkezi'ni aradı. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Yasemin, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
5 çocuk babası olan Selçuk Tengioğlu 2004 yılı Anneler Günü'nde eve sabaha karşı 04:00 sularında gitti ve silahını çıkartarak bağırmaya başladı. Tengioğlu'nun bağırmasının ardından oğlu Barış (19) ve kızı Mutlu (17) uyandı. Tengioğlu iki çocuğunu önce silahla vurdu.
Çocuklarının ölmediğini gören Tengioğlu sonrasında ise ekmek bıçağıyla çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay sırasında Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.
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