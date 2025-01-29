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Aile o vitamini reddetti... İki aylık bebek beyin kanamasından yoğun bakıma alındı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.01.2025 10:51
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Ankara’da 2 aylık bir bebek, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Doktorlar, bebeğin tedavisini incelerken, doğar doğmaz yapılması gereken K vitamini aşısının aile tarafından reddedildiğini tespit etti. Uzmanlar, bu hataların geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Aile o vitamini reddetti... İki aylık bebek beyin kanamasından yoğun bakıma alındı!

Son yıllarda Türkiye’de, özellikle ailelerde aşı reddi ve bebeklerde kalıtsal hastalıkların tespitine yönelik topuk kanı taramasına karşıtlık giderek artıyor. Bu durum, bazı sağlık sorunlarının daha ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabiliyor.

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BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

NTV'nin haberine göre, Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi’nde, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen iki aylık bir bebeğin durumunun, K vitamini eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ailenin, doğar doğmaz yenidoğan bebeklerde kanamalı hastalıkları önleyen K vitamini aşısını yaptırmadığı öğrenildi. Ayrıca, annenin evde doğum yapması ve ailenin topuk kanı taraması ile aşıları reddetmesi de dikkat çekti.

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TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Bebeğin sağlık durumu, başlangıçta fark edilmeyen rahatsızlıklar nedeniyle kötüleşmeye başladı. İddiaya göre, başta aile, çocuğa herhangi bir ilaç verilmesine de engel olmuş. Ancak bebeğin nöbet geçirmesi ve durumunun ağırlaşması üzerine, Çankırı’dan Ankara’ya sevk edilerek Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

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KORUMA SAĞLAR

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, konuya ilişkin açıklamasında, doğumdan hemen sonra tüm bebeklere K vitamini yapılmasının önemine dikkat çekti. Kasapçopur, K vitamininin yenidoğanı kanamalı hastalık adı verilen ciddi bir hastalıktan koruduğunu belirtti. Ayrıca, K vitamini eksikliği durumunda, bebeklerde kanamalı hastalıkların gelişebileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kasapçopur, "K vitamini bebeğimizi kanamadan koruyan çok önemli bir vitamin. Yapmadığımız zaman karşımıza çok kötü kanamalı hastalık tabloları çıkabiliyor," diyerek, bu aşının mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

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AŞI VE TOPUK KANI REDDİ YARGIYA TAŞINIYOR

Aşı ve topuk kanı taraması reddedilen bebekler, hastaneler tarafından İl Sağlık Müdürlükleri'ne bildiriliyor. İl Sağlık Müdürlükleri, söz konusu durumları yargıya taşıyor. Benzer bir vaka, ağustos ayında Kars'ta yaşanmış ve basına yansımıştı.

Anahtar Kelimeler:
Aşı bebek vitamin hasta
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sosyal medyada o kadar kirli bilgi var ki sağlık hakkında .İnsanlar güvenemiyor .Sonuçlar da çok acı olabiliyor
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