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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un İspir ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, sosyal hizmet çalışmalarını incelemek için gittiği İspir'de Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'u da makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, daha sonra AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır ve partililerle bir araya geldi.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "İspir'de kamu kurumlarımızla işbirliği içerisinde yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerini yerinde görmekten memnuniyet duydum. Devlet olarak her bireyin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İspir'de de kaymakamlığımız, belediyemiz ve il müdürlüğümüzle koordineli şekilde hizmet üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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