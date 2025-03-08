HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Başakşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Başakşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2025 23:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir'de ramazan dolayısıyla kurulan etkinlik çadırını ziyaret etti, kadınlara karanfil dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Başakşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Başakşehir Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırını ziyareti sırasında Göktaş'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

fghfghfg

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve etkinlik çadırında kurulan stantları dolaşan Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Bakan Göktaş, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'na teşekkür etti.

"HEM RAMAZANLARINI KUTLADIK HEM STANTLARI ZİYARET ETTİK"

Ramazan ruhunu bütün şehirlerde bu şekilde yaşamanın ve yaşatmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bugün biz de ailelerimizle, çocuklarımızla bir araya geldik. Hem ramazanlarını kutladık, hem stantları ziyaret ettik. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret ettik, onlara başarı dileklerimizi ilettik. Ailelerin de büyüğünden küçüğüne, küçüğünden büyüğüne herkes yediden yetmişe burada, mutlu ve huzurla keyifli ramazan akşamlarını geçirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

WhatsApp Image 2025-03-08 at 23.36.27

Göktaş, bu tür geleneklerin ülkede tekrar yaygınlaştırıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün biliyorsunuz ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların da kadın kolları başkanımız, il başkanımız ve belediye başkanımızla beraber hem günlerini kutladık, onlara karanfiller dağıttık." dedi.

WhatsApp Image 2025-03-08 at 23.36.27

ABD'de kızamık salgını! Vaka sayısı 222'yi buldu ABD'de kızamık salgını! Vaka sayısı 222'yi buldu
Küçük Rana'yı sokak köpekleri öldürmüştü! Bir haber daha: Kalça kemiğini kırdıKüçük Rana'yı sokak köpekleri öldürmüştü! Bir haber daha: Kalça kemiğini kırdı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor!

Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor!

Küçük Rana'yı sokak köpekleri öldürmüştü! Bir haber daha: Kalça kemiğini kırdı

Küçük Rana'yı sokak köpekleri öldürmüştü! Bir haber daha: Kalça kemiğini kırdı

Trump "Çok yakında bir şeyler olacak" demişti! Tedirgin eden açıklama: "3 gün içinde suyumuz tükenir"

Trump "Çok yakında bir şeyler olacak" demişti! Tedirgin eden açıklama: "3 gün içinde suyumuz tükenir"

Konya'daki acı olayla ilgili açıklama: "Hiçbir izahı olamaz"

Konya'daki acı olayla ilgili açıklama: "Hiçbir izahı olamaz"

Trabzonspor'a şok mağlubiyet! İstifa...

Trabzonspor'a şok mağlubiyet! İstifa...

Görüntüler tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı, gözaltı kararı

Görüntüler tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı, gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.