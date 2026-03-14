Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ankara'da şehitlik ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatları doğrultusunda, yaklaşan Ramazan Bayramı ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Ankara'da ilk şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında İl Müdürü Cüneyd Özdemir ve kurum çalışanları tarafından Cebeci Askeri Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. İl Müdürü Özdemir, bakanlık tarafından 81 ilde hayata geçirilen seferberlik kapsamında Ankara'da da şehit kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğine yönelik çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtilirken, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Ankara İl Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yalnızca merkezde değil, il genelindeki tüm şehitliklerde ziyaret programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Korunma ve bakım altında bulunan çocuklar da bu ziyaretlere dahil edilecek. Çocuklar, şehitlerin kabirleri başında dualar ederek vatan kahramanlarını saygıyla ve minnetle anma fırsatı bulacak. Bu ziyaretlerle birlikte çocuklara tarih bilinci kazandırılması, ecdadın fedakarlıklarının anlatılması ve milli, manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

