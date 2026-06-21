Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan başörtülüleri hedef alan şahsa tepki: "Hukuki sürecin takipçisi olacağız"

İstanbul'da metroda karşılaştığı başörtülü anne kız hakkındaki sözleriyle tepki çeken ve başörtülü insanlar için 'imha edilsin' ifadesini kullanan kadınla ilgili bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI HEDEF ALAN SÖZLERE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başörtülü kadınları hedef alan sözlerin lanetlendiği belirtilirken, şahısla ilgili başlatılan hukuki sürecin takiipçisi olunacağı ifade edildi.

"BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmek; temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır.

Bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştır. Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz.

Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez.

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.