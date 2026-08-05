38 güne kadar bekleme vadediyor: Poco yeni telefonunu sahneye çıkardı!

Poco, söz verdiği gibi M8 serisinin dördüncü akıllı telefonu Poco M8 Power’ı bugün tanıttı. 28 saate kadar video oynatma, 14 saat oyun ve 38 güne kadar bekleme süresi, Poco M8 Power’ın öne çıkan batarya vaatleri arasında yer alıyor.

İŞTE TÜM ÖZELLİKLERİ

Poco M8 Power’ın 8.000 mAh kapasiteli bataryasının 28 saate kadar video oynatma, 14 saat oyun, 31 saat sosyal medya kullanımı, 11 saat navigasyon veya 38 gün bekleme süresi sunabildiği belirtiliyor.

Telefon, 45W kablolu şarjın yanı sıra 22,5W ters kablolu şarjı da destekliyor.

120 HZ AMOLED EKRANIN ALTINA SENSÖR YERLEŞTİRİLDİ

Poco M8 Power, 6,9 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. Panel 120 Hz yenileme hızı sunarken Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Biyometrik kimlik doğrulama için parmak izi sensörü ekranın altında bulunuyor.

IP65 derecesine ve USB-C bağlantı noktasına sahip telefon, 8,45 mm kalınlığında ve 225 gram ağırlığında. Blaze Orange, Black ve Green renk seçenekleri sunuluyor.

DÖRT NESİL ANDROID GÜNCELLEMESİ ALACAK

Telefonun merkezinde Snapdragon 4 Gen 4 işlemci bulunuyor. İşlemciye en fazla 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor.

Depolama alanı, telefondaki özel microSD kart yuvası üzerinden genişletilebiliyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile açılan Poco M8 Power, dört nesil Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

KULLANILABİLİR KAMERA SAYISI İKİ

Fotoğraf tarafında Poco M8 Power, kullanılabilir iki kamerayla geliyor. Arka tarafta 50 MP çözünürlüklü Light Fusion 400 ana kamera, ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

7 AĞUSTOS’TA İKİ SEÇENEKLE SATIŞA ÇIKACAK

Poco M8 Power’ın 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip sürümü 24.999 INR (Hindistan Rupisi), 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü ise 27.999 INR (Hindistan Rupisi) olarak fiyatlandırıldı.

Telefon, 7 Ağustos’tan itibaren Hindistan’da Flipkart üzerinden satışa sunulacak.