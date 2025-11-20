HABER

Aile yapısının korunması için tavsiyeler konuşuldu

Düzce Belediyesi bünyesinde Kent Konseyi’nin girişimleri ile kurulan Aile Akademisi ilk organizasyonunu yaptı. Aile temalı panelde alanında uzman isimleri bir araya getiren organizasyon kapsamında katılımcılara önemli bilgiler verildi.

Düzce Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile resmen kurulan Düzce Aile Akademisi, çeşitli sosyal kurumların da desteği ile bir panel düzenledi. Kent Konseyi, Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, YEDAM işbirliği ile düzenlenen toplantıya ilgi yoğun oldu. Programa Vali Yardımcısı Osman Demir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç de katılırken yaptıkları konuşmada aile kurumunun korunması için tüm kurumların iş birliği halinde çalışması gerektiğine dikkat çektiler.

Aile yapısının korunması için tavsiyeler konuşuldu 1

EVLİLİKTE İLETİŞİM VE YAŞAM BECERİLERİ

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde katılımcılara bağımlılık, aile içi iletişim ve çocuklarla ilişkiler konusunda önemli bilgiler paylaştı. YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar Pamuk Dijital Çağda Aile İlişkileri, DÜ İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Esma Çetin Aile Maneviyat ve Değer Aktarımı, DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Nuriye Yıldırım Aile Sağlığı ve Uzman Psikolog Ersan Şimşek Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Aile yapısının korunması için tavsiyeler konuşuldu 2

Panel sonunda katılımcılar Cansu Ekin’in eserlerinden oluşan "İki Çizgi Bir Hayat" isimli aile temalı resim sergisini de gezdi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

