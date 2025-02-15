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  4. Ailelere influenza virüsü uyarısı: Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun!

Ailelere influenza virüsü uyarısı: Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.02.2025 16:26
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Kış aylarında zaman zaman artan influenza virüsü tekrar etkisini göstermeye başladı. İnfluenza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının tehlikelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ercan Kayış, "Hasta çocukları okula göndermeyin. Bu, hem çocuğunuzu hem de diğer çocukları korur. Ateş, nefes darlığı, inatçı öksürük varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun" dedi.

Ailelere influenza virüsü uyarısı: Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun!

Özellikle influenza yani grip virüsünün küçük çocuklarda yüksek ateş, kas ağrıları, titreme, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çeken Özel Amasya Kolmed Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görevli Uzm. Dr. Kayış, "Bu durum tedavi edilmezse orta kulak iltihabı, zatürre ve bronşite yol açabilir. RSV virüsü ise özellikle 2 yaş altı bebeklerde solunum güçlüğüne neden olabilir" diye konuştu.

Çocukları koruma yolları konusunda bilgiler paylaşan Kayış, "Bağışıklık sistemini güçlendirin. C vitamini içeren meyveler, protein kaynakları ve bol sıvı tüketimi önemlidir. El hijyenine dikkat edin. Virüsler en çok eller yoluyla bulaşır. Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının. Kreş, okul ve oyun alanlarında bulaş riski çok yüksektir. Hasta çocukları okula göndermeyin! Bu, hem çocuğunuzu hem de diğer çocukları korur. Ateş, nefes darlığı, inatçı öksürük varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun. Unutmayın, erken teşhis ve doğru tedavi, ciddi komplikasyonları önleyebilir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
influenza
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