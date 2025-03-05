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Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in eşinden ilk açıklama...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 14:29
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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları 3‘üncü günde devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ece Gürel'in eşi canlı yayında ilk kez konuştu: "Aramız bozuktu"

Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in eşinden ilk açıklama...

ATV'nin haberine göre, Belgrad Ormanı’nda kaybolan Mimar Ece Gürel’in ailesi ve eşi Sezer Gürel genç kadının bulunması için Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katıldı. Sezer Gürel, son günlerde eşiyle aralarının bozuk olduğunu ve eşinin meditasyon yapmak için ormana gitmiş olabileceğini söyledi. Ailenin şoke eden iddiası ve 'intihar' detayı dikkat çekti.

AİLESİ MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Canlı yayında Müge Anlı, olayın detaylarını paylaşırken Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel’e “Neden eşiniz tek başına oraya gitti? Evden ne diye çıktı? Bu kız nasıl kaybolabilir?” diye sordu. Anlı, eşinin anlatacaklarının olayın aydınlatılmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

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"ARAMIZ BOZUKTU"

Sezer Gürel, son günlerde eşiyle aralarının bozuk olduğunu ve iş değişikliği nedeniyle stresli bir dönemden geçtiklerini anlattı. Sahurda tartıştıklarını, dargın olduklarını ve eşinin sabah dışarı çıkacağını söylediğini belirten Gürel, kendisinin ise yorgun olduğu için eşine eşlik etmediğini anlattı.

'İNTİHAR EDECEK...'

Ece Gürel’in meditasyon yapmayı sevdiğini ve ormanda zaman zaman bu tür aktiviteler yaptığını belirten Sezer Gürel, eşinin intihar edecek bir yapıya sahip olmadığını dile getirdi.

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KAN İZİ Mİ BULUNDU?

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bölgede kan izine benzer bir bulguya rastlandı. Ancak bunun gerçekten kan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Anlı, bu izlerin kayıp vakasıyla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Bölgede bulunan muhabir, kan izi olduğu düşünülen bölgenin 50 dakikalık bir mesafede olduğunu aktardı.

Ece Gürel’in annesi ise kızının ormanda yürüdüğünü ancak yolu takip etmediğini düşündüğünü söyledi. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, ekipler genç kadının izine ulaşmak için bölgedeki göletleri ve ormanlık alanları tarıyor.

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EŞYALARI BULUNDU! AİLEDEN ŞOKE EDEN İDDİA

Öte yandan, Gürel'in çantası, montu, hırkası temiz ve özenle katlanılmış şekilde ormanın 14 km ötesinde bulundu. Aile, montun biri tarafından katlanılarak bırakıldığından şüphelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da yaşayan mimar Ece Gürel, 2 Mart'ta Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Kendisine bir daha ulaşılamayınca ailesi ve eşi paniğe kapılarak polise haber verdi. Genç kadını arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mimar Belgrad ormanı kayıp
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