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  4. Ailesi eve gitti! Alkollü şahıs evi yaktı

Ailesi eve gitti! Alkollü şahıs evi yaktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
03.03.2025 09:22
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Samsun'da ailesi iftara giden alkollü şahıs, evini ateşe vererek yaktı.

Ailesi eve gitti! Alkollü şahıs evi yaktı

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları kızına iftara gittiği öğrenilen H.İ.İ. adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı. Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Alkollü H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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