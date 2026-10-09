HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ailesi haber alamayınca fark Etti! 63 yaşındaki adam ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 63 yaşındaki bir adam, ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Ailesi haber alamayınca fark Etti! 63 yaşındaki adam ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 63 yaşındaki bir adam, ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesi haber alamayınca fark Etti! 63 yaşındaki adam ölü bulundu 1

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cömert Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabahattin Ayıntap (63), sabah saatlerinde ailesi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ayıntap’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinsice ilerliyor, erken tanı hayat kurtarıyor! Prostat kanserine karşı bu belirtilere dikkatSinsice ilerliyor, erken tanı hayat kurtarıyor! Prostat kanserine karşı bu belirtilere dikkat
Obezite sandığınızdan çok daha tehlikeli! Tip 2 diyabetten kalp–damar hastalıklarına… 13 farklı kanser türüne zemin hazırlıyor! Obezite sandığınızdan çok daha tehlikeli! Tip 2 diyabetten kalp–damar hastalıklarına… 13 farklı kanser türüne zemin hazırlıyor!

Anahtar Kelimeler:
İnegöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.