Ailesi haber alamayınca fark Etti! 63 yaşındaki adam ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 63 yaşındaki bir adam, ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cömert Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabahattin Ayıntap (63), sabah saatlerinde ailesi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ayıntap’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA