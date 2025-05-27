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Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Özgür Evren Öziş'in ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Yalova'da Özgür Evren Öziş 22 Nisan'dan beri kayıp olarak aranıyordu. Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in ormanlık alanda ağaca asılı cansız bedenin bulundu.

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Özgür Evren Öziş'in ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, Yalova'da 22 Nisan'da ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evinden çıkıp giden Özgür Evren Öziş, yaklaşık 1 aydır aranıyordu.

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AĞACA ASILI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı. Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu.

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Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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