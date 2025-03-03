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  4. Ailesi yokken evi yaktı! Adliyeye sevk edildi

Ailesi yokken evi yaktı! Adliyeye sevk edildi

03.03.2025 11:28
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Samsun'da anne-babası kız kardeşinin evine iftara gidince evi ataşe verdiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Ailesi yokken evi yaktı! Adliyeye sevk edildi

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babasının kızlarına iftara gittiği öğrenilen ve aynı evde yaşayan H.İ.İ. (39) adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evi ateşe verdi. Alevler tek katlı evin içini sararken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Bir hafta önce de babasını darp ederek hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest kaldığı öğrenilen H.İ.İ. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.İ.İ., sobayı yakarken evin yandığını savundu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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