HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ailesine "Bir daha gelmeyeceğim" dedi evden ayrıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz, "eve bir daha gelmeyeceğim" deyip telefonu ve kimliğini bırakarak ikametinden ayrıldı. Yaklaşık 24 saattir çocuklarından haber alamayan ve hayatından endişe eden ailesi kayıp başvurusunda bulunurken, kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ailesine "Bir daha gelmeyeceğim" dedi evden ayrıldı

Olay, 17 Ekim Cuma günü Osman Yozgatlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan Muhammet Emir Oğuz (16), henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrıldı. "Eve bir daha gelmeyeceğim" dediği ve cep telefonu ile kimliğini bırakarak evden ayrıldığı öğrenilen gençten ailesi dünden bu yana haber alamadı. Çocuklarının hayatından endişe eden ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde mavi tişört, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Oğulları için endişelenen ailesi, 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz’u görenlerin en yakın polis birimine bildirmelerini istedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandıTrafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı
Patnos’ta Toki Konut Projesi’nin Sonuna YaklaşıyorPatnos’ta Toki Konut Projesi’nin Sonuna Yaklaşıyor

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.