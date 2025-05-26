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Ailesine kızdı, yaşadıkları evi kundakladı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde ailesine kızan genç, yaşadıkları apartman dairesini kundakladı.

Ailesine kızdı, yaşadıkları evi kundakladı!

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, ailesiyle yaşayan A.A'nın (18), çeşitli nedenlerle ailesine kızdığı ve evde kimsenin olmadığı sırada yangını çıkardığını belirledi.

Apartmanın yakınlarında gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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