Ailesini rehin alıp polislere saldırdı! Her şeyin sebebi uyuşturucu bağımlılığı çıktı...

Çiğdem Sevinç

Adana’da ailesini rehin alıp bıçak çeken şahıs, özel harekat polislerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiretmihane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olan E.D. (37) hakkında mahkeme ruh sağlığı hastanesine yatırılması kararı verdi. Bunun üzerine polis, E.D.’yi alıp ruh sağlığına götürmek istedi.

AİLESİNİ REHİN ALDI

Ancak polislere direnen şahıs bıçak çekerek saldırıp aile bireylerini evde rehin aldı. Polislerin takviye istemesiyle bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Evin çatısına kaçan E.D., özel harekat polislerine de bıçakla saldırdı.

Bunun üzerine E.D., özel harekat polislerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şahıs Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

