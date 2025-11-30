HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ailesiyle birlikte cansız bedeni bulunmuştu! Küçük Samyeli'nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de geçtiğimiz günlerde 3 kişilik ailenin evlerinde cansız bedenleri bulunmuştu. Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 4 kişi tutuklanırken, soruşturma ise sürüyor.

Ailesiyle birlikte cansız bedeni bulunmuştu! Küçük Samyeli'nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 25 Kasım'da Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. Aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Kapı kırılarak içeri girilen evde 3 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunmuştu.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla ilgili delil karartma şüphesi üzerine M.C. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından gözaltına alınan V.E. de, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerden B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayda ölen 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde pasta olan baba, kızı Samyeli'nin yanına gidiyor. Samyeli Kaya da mumları üfleyerek doğum gününü kutluyor.

Ailesiyle birlikte cansız bedeni bulunmuştu! Küçük Samyeli nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı 1

Ailesiyle birlikte cansız bedeni bulunmuştu! Küçük Samyeli nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı 2

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabiha Gökçen’de 7/24 yaban hayat nöbetiSabiha Gökçen’de 7/24 yaban hayat nöbeti
Yer: Bursa! Uludağ'da kar yağışı sürüyorYer: Bursa! Uludağ'da kar yağışı sürüyor

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.