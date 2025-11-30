Ailesiyle birlikte cansız bedeni bulunmuştu! Küçük Samyeli'nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 25 Kasım'da Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. Aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Kapı kırılarak içeri girilen evde 3 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunmuştu.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla ilgili delil karartma şüphesi üzerine M.C. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından gözaltına alınan V.E. de, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerden B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayda ölen 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde pasta olan baba, kızı Samyeli'nin yanına gidiyor. Samyeli Kaya da mumları üfleyerek doğum gününü kutluyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı pic.twitter.com/Nj7BBM7gEE — Mynet (@mynet) November 30, 2025

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır