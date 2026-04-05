AirPods Max 2 parçalarına ayrıldı: İç tasarımı önceki modelle aynı çıktı

Apple'ın yeni kulaklığı AirPods Max 2 parçalarına ayrıldı. Söküm işlemi, cihazın H2 çipi ile gelen performans artışı haricinde 2020'de çıkan önceki modeliyle neredeyse aynı iç tasarıma sahip olduğunu ortaya koydu.

Enes Çırtlık

Apple'ın yeni kulaklığı AirPods Max 2'nin iFixit tarafından yapılan söküm işlemi, şirketin iç tasarım konusunda aynı yolu izlediğini ortaya koydu. Cihazın genel iç yapısının orijinal modelle neredeyse aynı kaldığı ve yalnızca H2 çipi gibi donanım yükseltmelerinin yapıldığı görüldü.

İÇ TASARIM VE MODÜLER YAPI DEĞİŞMEDİ

The Mac Observer'ın haberine göre, iFixit, AirPods Max 2'yi sökerken iç düzenin 2020'de piyasaya sürülen ilk nesil versiyonla yakından eşleştiğini ve hatta hiçbir büyük ayarlama yapmadan aynı söküm sürecini kullandıklarını tespit etti.

Haberde bu durumun, Apple'ın iç bileşenleri tekrar tasarlamadığını gösterdiği belirtildi. Ayrıca, Apple'ın aynı modüler iç yapıyı korumasının teknisyenlerin cihazı anlamasına ve üzerinde çalışmasına yardımcı olduğu, bazı araç ve bileşenlerin her iki nesil arasında uyumlu kalmasını sağlayarak yeniden kullanımı desteklediği ve elektronik atığı azalttığı ifade edildi.

TAMİR EDİLEBİLİRLİĞİ NASIL?

Tüm bunlarla birlikte Apple'ın kulaklık kapaklarının içinde hala büyük ölçüde yapıştırıcı kullanmaya devam ettiği, bu durumun söküm işlemi sırasında iç kablolara zarar verme riskini artırdığı aktarıldı.

Habere göre, bazı kullanıcıların nemli koşullarda bildirdiği kulaklık kapaklarının içinde nem birikmesi gibi bilinen sorunların Apple tarafından giderilmediğine de dikkat çekildi. Ayrıca şirketin, AirPods Max serisi için hala resmi yedek parçalar veya onarım kılavuzları sağlamadığı bilgisi verildi.

USB-C PORTU DEĞİŞİMİ ZAMAN ALIYOR

Habere göre, yeni modeldeki USB-C portu teknik olarak değiştirilebilir olsa da, bu kısma erişmek için iç düzeneğin büyük bir kısmının çıkarılması gerekiyor. Haberde bunun da basit olması gereken bir onarımın, dikkatli kullanım gerektiren ve zaman alan bir sürece dönüştürdüğü belirtildi.

Son olarak haberde, genel olarak AirPods Max 2'nin, H2 çipi aracılığıyla gelişmiş bir performans sunsa da, söküm işlemi tamir edilebilirliğin artmadığını doğruladığı ifade edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim varStar Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var
iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!

Anahtar Kelimeler:
airpods Apple Kulaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
