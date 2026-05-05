AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Fırat’tan CHP’li Işık'a sert yanıt

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat’tan, Beyoğlu’ndaki bir pazarda eline karpuz dilimi alarak hayat pahalılığı eleştirisi yapan CHP'li Ozan Işık'a yanıt geldi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Işık, Beyoğlu'nda kurulan bir semt pazarını ziyaret ederek pazar tezgahında eline aldığı bir dilim karpuzla hayat pahalılığına dikkat çekti. Işık'ın bu karesine, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat'tan sert bir yanıt geldi.

Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Işık'ın pazar ziyaretini "şov" olarak nitelendirdi.

"BEYOĞLU, BU ŞOVLARI YAPABİLECEĞİNİZ BİR YER DEĞİL"

AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm ve inşaat projelerine vurgu yapan Fırat paylaşımında şunları ifade etti.

"Beyoğlu bu şovları yapabileceğiniz bir yer değil. Kafanızı kaldırdığınızda 3550 adayı baştan aşağı yenileyip 778 daire 116 dükkanla inşa eden AK Parti icraatini görürsünüz. Mayıs’ta karpuzla şova kalktığınız pazarda yere baktığınızda bir şey göremezsiniz çünkü bizim yenilediğimiz evlerin bağlantısını becerip projeyi bitiremediniz. Belediye - İSKİ el ele verip projeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Kültür A.Ş.'den hiç işe gitmeden, MASAK raporlarıyla tespitli Şişli tutuklu belediye eski başkanı Resul Emrah Şahan'dan aldığın paralarla kaç karpuz alırdın onun hesabını millet çok iyi yapıyor. Çöpünüzü toplayın, büyük işler sizin boyunuzu aşar."

