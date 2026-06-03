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AK Parti'de 4 ilde görev değişimi! İl başkanları ve yönetim kurulları değişti

AK Parti Teşkilat Başkanlığı; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı.

AK Parti'de 4 ilde görev değişimi! İl başkanları ve yönetim kurulları değişti
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, 4 ilde, il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Buna göre; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te görev değişikliği yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

"Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır"

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ak parti
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