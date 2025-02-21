AK Parti'de değişim hazırlığı! Kulislere yansıdı: 3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

AK Parti'de yeni genel başkan yardımcılıkları geliyor. Yapılacak tüzük değişikliğiyle üç yeni Genel Başkan Yardımcılığı oluşturulması planlanıyor. Böylelikle partide 15 olan Genel başkan Yardımcılarının sayısı 18’e çıkacak.
Ekol Tv'de yer alan habere göre; yeni genel başkan yardımcılıklarının Türk Devletleri ile İlişkiler, Kültür ve Sanat Politikaları ile Sağlık Politikalarından sorumlu olacak şekilde planlandığı öğrenildi. Yeni Genel Başkan Yardımcılıkları kongredeki Tüzük değişikliği oylamasıyla oluşturulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar günü yapılacak kongrede partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerinde büyük bir değişim yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede oluşacak yeni MKYK’daki isimlerden, mevcut Genel Başkan Yardımcılıklarıyla birlikte yeni oluşturulan başkanlıklara da atama yapacak.