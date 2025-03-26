AK Parti'de Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu!

AK Parti’de yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor. Yayman’ın, Kültür ve Sanat Politikaları alanındaki yardımcıları da netleşti.
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda 12 başkan yardımcısı görev alacak. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu.
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın başkanlığında çalışmaları yürütecek ekip şöyle:
Yücel Arzen Hacıoğulları
Şebnem Bursalı
Ömer Arvas
Mehmet Şahin
Serpil Yılmaz
Fatima Yurduseven
İsmail Kaya
Hilmi Türkmen
İsmet Gergerli
Şeyhmus Dinçel
Jüllide İskenderoğlu
Türk İslam Karakoç
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