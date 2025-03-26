HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'de Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu!

AK Parti'de Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu!

26.03.2025 20:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda 12 başkan yardımcısı görev aldı.

AK Parti'de Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu!

AK Parti’de yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor. Yayman’ın, Kültür ve Sanat Politikaları alanındaki yardımcıları da netleşti.

AK PARTİ’DE KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI’NA 12 BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda 12 başkan yardımcısı görev alacak. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu.

İŞTE O İSİMLER

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın başkanlığında çalışmaları yürütecek ekip şöyle:

Yücel Arzen Hacıoğulları

Şebnem Bursalı
Ömer Arvas

Mehmet Şahin

Serpil Yılmaz

Fatima Yurduseven

İsmail Kaya

Hilmi Türkmen

İsmet Gergerli

Şeyhmus Dinçel

Jüllide İskenderoğlu

Türk İslam Karakoç

04253199-aa54-493f-a933-28e51d3881b3

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yayman ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

'Gözaltında kötü muamele' iddiası! EGM'den açıklama geldi

'Gözaltında kötü muamele' iddiası! EGM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Devlet Bahçeli, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü!

Devlet Bahçeli, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.