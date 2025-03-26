AK Parti'de Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu!

AK Parti’de yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor. Yayman’ın, Kültür ve Sanat Politikaları alanındaki yardımcıları da netleşti.

AK PARTİ’DE KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI’NA 12 BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda 12 başkan yardımcısı görev alacak. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman’ın yardımcıları belli oldu.

İŞTE O İSİMLER

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın başkanlığında çalışmaları yürütecek ekip şöyle:

Yücel Arzen Hacıoğulları

Şebnem Bursalı

Ömer Arvas

Mehmet Şahin

Serpil Yılmaz

Fatima Yurduseven

İsmail Kaya

Hilmi Türkmen

İsmet Gergerli

Şeyhmus Dinçel

Jüllide İskenderoğlu

Türk İslam Karakoç