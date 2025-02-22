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AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi! 'Değişim' bekleniyordu... MYK listesine giriyorlar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.02.2025 22:47
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat; eski futbolcu Mesut Özil ve sanatçı Sinan Akçıl'ın AK Parti MYK'da yer alacağını iddia etti. Söz konusu isimler, sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi! 'Değişim' bekleniyordu... MYK listesine giriyorlar

Yarın Ankara'da yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin bütün hazırlıkları tamamlanırken, gözler 'değişim' kararlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sinyalini verdiği beklenen değişimin ne olacağı merak konusu olurken, kulislere yansıyanlar gündem yarattı.

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MESUT ÖZİL VE SİNAN AKÇIL SÜRPRİZİ

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat; eski futbolcu Mesut Özil ve sanatçı Sinan Akçıl'ın AK Parti MYK'da yer alacağını iddia etti.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunana Kulat, şu ifadeleri kullandı;

"Mesut Özil, Sinan Akçıl, Nilhan Osmanoğlu gibi kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de AK PARTİ MKYK da.

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VEDAT DEMİRÖZ LİSTEDE YOK

Mevcut MYK üyelerinden yani genel başkan yardımcılarından Vedat Demiröz hariç, diğer tüm isimler MKYK listesinde."

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Değişim ancak kadronun değişmesiyle sağlanır.
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Mesut Özil Sinan Akçıl ak parti
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