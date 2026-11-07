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Ankara'da aranan 26 hükümlü yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ankara'da aranan 26 hükümlü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara da aranan 26 hükümlü yakalandı 1

26 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Yakalananlardan dolandırıcılık suçundan A.A.'nın 44 yıl 7 ay, O.G.'nin 29 yıl, K.Y.'nin 11 yıl 3 ay, Ö.Ş.'nin 7 yıl ve E.Ş.'nin 5 yıl; 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan O.D.'nin 27 yıl, uyuşturucu madde ticareti suçundan V.Y.'nin 19 yıl 9 ay, hırsızlık suçundan A.M.'nin 13 yıl 7 ay ve Y.A.'nın 5 yıl, kasten öldürme suçundan S.K.'nin ise 12 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ankara da aranan 26 hükümlü yakalandı 2

Diğer 16 kişinin ise 5 yılın altında hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi. Yakalanan 26 kişi, adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara
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