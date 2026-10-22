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AK Parti’den belediyelere yönelik 5 maddelik reform hazırlığı: MKYK’da sunuldu

AK Parti, belediyelerde şeffaflığı ve mali disiplini artıracak, imar yetkilerini düzenleyip yetki karmaşasına son verecek kapsamlı yerel yönetimler reformunda son düzlüğe girdi. MKYK toplantısında sunulan 5 ana başlıklı paketin Meclis'e sunulmaya hazırlanıldığı öğrenildi.

AK Parti’den belediyelere yönelik 5 maddelik reform hazırlığı: MKYK’da sunuldu
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının hizmet aksamalarına yol açtığı vurgulanan sunumda, belediyelerin denetim mekanizmalarını güçlendirecek reform çalışmasının detayları paylaşıldı.

YETKİ KARMAŞASI ÇÖZÜLECEK, İMAR DÜZENLENECEK

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; hazırlanan reform paketiyle büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlar arasında süregelen yetki karmaşasının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. İmar ve planlama süreçlerinin şeffaflaştırılması, mali disiplinin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı yeni düzenlemenin odağında yer alıyor.

AK Parti’den belediyelere yönelik 5 maddelik reform hazırlığı: MKYK’da sunuldu 1

TBMM’YE SEVK EDİLECEK DÜZENLEME 5 TEMEL BAŞLIK

AK Parti’nin yerel yönetim reformu çalışmalarının beş ana başlık altında yürütüldüğüne dikkat çekildi. Bu başlıklar; “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Denetim”, “Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi”, “Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı”, “Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar” ile “İmar ve Planlama” olarak sıralandı. Reform çalışmasının en kısa sürede TBMM’ye sunulmak üzere son hâlinin verileceği öğrenildi.

AK Parti’den belediyelere yönelik 5 maddelik reform hazırlığı: MKYK’da sunuldu 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FON KRİZİ MESAJI: "HİÇBİR ŞEYİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYECEK"

MKYK toplantısında gündemdeki fon soruşturması da detaylı biçimde masaya yatırıldı. Sürecin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kimsenin kişisel ihtiraslarının bu emeğe zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Muhalefetin kışkırtmalarına kapılmadan hareket edeceğiz. Bu süreçte kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek. 'Kol kırılır yen içinde kalır' anlayışıyla hareket edilmeyecek. Virüsün vücudu sarmaması ve sorunun büyüyüp zarar vermemesi için gerekli adımları atacağız. Sürecin kangren olmasına ya da kanser olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti’den belediyelere yönelik 5 maddelik reform hazırlığı: MKYK’da sunuldu 3

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi belediye
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