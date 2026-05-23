AK Parti’den “CHP’ye mutlak butlan” çıkışı! Efkan Ala: ‘Bizi suçlamayın’

Efkan Ala, AK Parti’nin Bursa’daki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada CHP’deki iç tartışmalar üzerinden muhalefete yüklendi. “Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık” ifadelerini kullanan Ala, CHP’lilerin birbirlerini mahkemeye verdiğini belirterek, “Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li ama karşılarında bizi görüyorlar. Bizi suçlama, dön partinin içine bak ve orayı düzelt” dedi.

AK Parti'nin Bursa teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Âlâ, CHP'nin sürekli iktidarı suçladığını belirterek, "Bir mesele ile karşılaştığında kafasını kaldırıp baksa bizi görüyor, bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen yine CHP'li. Devletin kurumlarını mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi götürmüş. Kardeşim dön partinin içine bak ve orayı düzelt" dedi.

"DOĞRU DÜRÜST BİR MUHALEFETE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin gerçek meselelerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Âlâ, güçlü ve proje üreten bir muhalefete ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var. Elbette yarışırız, en iyi projelerimizi milletimizle paylaşırız. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun, belediyeler hizmette yarışsın" diye konuştu.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Âlâ, "İnsan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyorsunuz. Yolsuzluktan başka gayrimeşru ilişkilere kadar insanların görmesini arzu etmediğimiz şeylerin olmasından kimseye fayda yok. Bizi suçlamayın, bizim işimiz gücümüz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşamayız. Kendi içine dönsün, meselelerini çözsün, milletle paylaşsın" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİMİZ SIKINTI İÇERİSİNDE BAYRAMI BURUK KUTLUYORUZ"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Âlâ, bayramı buruk kutladıklarını belirterek, "Bizim Gazze'de sorunumuz var. Kardeşlerimiz acı içerisinde. Dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeyse biz buruk kutluyoruz bayramımızı. Bizim büyük meselelerimiz var" dedi.

AK Parti'nin siyasi anlayışına da vurgu yapan Âlâ, "Bizim siyasi genetiğimiz böyle. Biz oradan buradan devşirme fikirlerle hareket etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır