HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti’den “CHP’ye mutlak butlan” çıkışı! Efkan Ala: ‘Bizi suçlamayın’

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP’deki “mutlak butlan” tartışmaları hakkında konuştu. “Şikayet eden de şikayet edilen de CHP’li” diyen Ala, “Bizi suçlamayın, dönüp kendi içinize bakın” ifadelerini kullandı.

AK Parti’den “CHP’ye mutlak butlan” çıkışı! Efkan Ala: ‘Bizi suçlamayın’

Efkan Ala, AK Parti’nin Bursa’daki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada CHP’deki iç tartışmalar üzerinden muhalefete yüklendi. “Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık” ifadelerini kullanan Ala, CHP’lilerin birbirlerini mahkemeye verdiğini belirterek, “Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li ama karşılarında bizi görüyorlar. Bizi suçlama, dön partinin içine bak ve orayı düzelt” dedi.

AK Parti'nin Bursa teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Âlâ, CHP'nin sürekli iktidarı suçladığını belirterek, "Bir mesele ile karşılaştığında kafasını kaldırıp baksa bizi görüyor, bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen yine CHP'li. Devletin kurumlarını mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi götürmüş. Kardeşim dön partinin içine bak ve orayı düzelt" dedi.

AK Parti’den “CHP’ye mutlak butlan” çıkışı! Efkan Ala: ‘Bizi suçlamayın’ 1

"DOĞRU DÜRÜST BİR MUHALEFETE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin gerçek meselelerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Âlâ, güçlü ve proje üreten bir muhalefete ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var. Elbette yarışırız, en iyi projelerimizi milletimizle paylaşırız. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun, belediyeler hizmette yarışsın" diye konuştu.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Âlâ, "İnsan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyorsunuz. Yolsuzluktan başka gayrimeşru ilişkilere kadar insanların görmesini arzu etmediğimiz şeylerin olmasından kimseye fayda yok. Bizi suçlamayın, bizim işimiz gücümüz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşamayız. Kendi içine dönsün, meselelerini çözsün, milletle paylaşsın" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den “CHP’ye mutlak butlan” çıkışı! Efkan Ala: ‘Bizi suçlamayın’ 2

"KARDEŞLERİMİZ SIKINTI İÇERİSİNDE BAYRAMI BURUK KUTLUYORUZ"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Âlâ, bayramı buruk kutladıklarını belirterek, "Bizim Gazze'de sorunumuz var. Kardeşlerimiz acı içerisinde. Dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeyse biz buruk kutluyoruz bayramımızı. Bizim büyük meselelerimiz var" dedi.

AK Parti'nin siyasi anlayışına da vurgu yapan Âlâ, "Bizim siyasi genetiğimiz böyle. Biz oradan buradan devşirme fikirlerle hareket etmiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de kritik saatler! Peş peşe toplantılar: Özgür Özel Grup Başkanı oldu!CHP'de kritik saatler! Peş peşe toplantılar: Özgür Özel Grup Başkanı oldu!
Bayramda artan et tüketimi ve hareketsizlik kalp krizini tetikleyebilirBayramda artan et tüketimi ve hareketsizlik kalp krizini tetikleyebilir

Anahtar Kelimeler:
Efkan Ala CHP ak parti mutlak butlan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.