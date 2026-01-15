HABER

AK Parti'den CHP'ye sert tepki: "Yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye tepkisini dile getirirken "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şunları kaydetti:

"CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz.

Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır.

“Saldırganlık” bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir."

