AK Parti'den Fırat Kalkanı Harekâtı mesajı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine gereken cevap verildi"

Ömer Çelik'ten Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9’uncu yıl dönümü için dikkat çeken bir mesaj geldi.

"'ADRESLERİNİ' VE 'ARAÇLARINI' NET BİR ŞEKİLDE TEŞHİS ETTİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde “terör devletçikleri” kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların “adreslerini” ve “araçlarını” net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini “bir gece ansızın gelebiliriz” diye ifade etti.

"GEREKEN CEVAP VERİLDİ"

Bizi Suriye’deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir vermesiyle, “bir gece ansızın” Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki “emperyalist adresler”e gereken cevap verildi.

"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit sözkonusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9’uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır