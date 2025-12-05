HABER

İBB ile Ekrem İmamoğlu’na yönelik davada ilk tutukluluk incelemesi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 105 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

İMAMOĞLU DAHİL 105 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Öte yandan yapılan tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının tahliye taleplerinin reddedildiği de belirtildi.

(İHA)

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
