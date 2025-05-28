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AK Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması! "Detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız"

DEM Parti heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti. Görüşmede ana gündem infaz düzenlemesiydi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnfazla ilgili detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız" dedi.

AK Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması! "Detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız"
Recep Demircan

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli'den oluşan heyet; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala , AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i ziyaret etti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ana gündemi infaz düzenlemesiydi. Görüşme sonrası AK Parti heyetinden açıklama geldi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Son gelişmelerle ilgili olaraktan çok samimi karşılıklı fikir alışverişimiz oldu. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacak. Her konu başlığında fikirlerimizi paylaştık. Onların değerlendirmeleri oldu, bizim farklı önerilerimiz oldu. İnfazla ilgili detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sürece ilişkin kapsamlı görüşmeler yapıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için çabalar gösteriliyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti infaz DEM Parti
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