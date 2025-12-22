AK Parti'den kritik 'SDG' açıklaması: "Feshi şart! Tüm bileşenler silah bırakmalı"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
"SDG VE PJAK DA FESHEDİLMELİ"
Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:
- Terörsüz Türkiye yol haritası işliyor. Süreç raporları teslim edildi, komisyon önemli bir aşamada. Bölgeyi terörsüz hale getirmek için çalışıyoruz. Önemli olan çarkın dönmesi, sürecin işlemesidir.
- Terör örgütünün bütün bileşenleri silah bırakmalı. SDG ve PJAK'ın da feshi şarttır. Odağımız PKK'nın feshi ve silah bırakılması. Kilit nokta silah bırakmanın sürmesidir.
TBMM'DEKİ YUMRUKLU KAVGA
- Meclis'te yumruklu saldırı kınıyoruz. Siyasette tartışma olur ama yükselen tansiyon fiziki şiddete dönüşmemeli. İshak beye yapılan barbarlıktır, CHP ceza süreci işletmeli.
